Лавров посетит Анкару по приглашению главы МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару в начале следующей недели - 13-14 августа. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил своего российского коллегу для принятия участия в Совещании послов и постоянных представителей республики при международных организациях.
"В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИД на совещании послов, а также встреча с министром иностранных дел Турции в формате переговоров", - подчеркнула дипломат.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Стамбуле активно обсуждали методы укрепления взаимоотношений между нашими странами. Конференция "Россия и Турция в диалоге культур" была приурочена и к 10-летней годовщине восстановления мемориала погибшим белым офицерам и их семьям за время "Галлиполийского стояния".