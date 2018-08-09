Лавров посетит Анкару по приглашению главы МИД Турции

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-09T15:52:37+03:00

Министр иностранных дел РФ примет участие в Совещании послов и постоянных представителей республики при международных организациях

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару в начале следующей недели - 13-14 августа. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил своего российского коллегу для принятия участия в Совещании послов и постоянных представителей республики при международных организациях.

"В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИД на совещании послов, а также встреча с министром иностранных дел Турции в формате переговоров", - подчеркнула дипломат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Стамбуле активно обсуждали методы укрепления взаимоотношений между нашими странами. Конференция "Россия и Турция в диалоге культур" была приурочена и к 10-летней годовщине восстановления мемориала погибшим белым офицерам и их семьям за время "Галлиполийского стояния".