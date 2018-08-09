2018-08-09T16:30:29+03:00
Экономика

Стоимость авиабилетов вырастет во второй половине августа

В Ростуризме считают, что повышения нужно ждать не менее, чем на 5%
Елена АКИМОВА
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Цены на авиабилеты вырастут с 15 августаЦены на авиабилеты вырастут с 15 августаФото: Александр ГЛУЗ
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Перелеты в России станут дороже. Авиакомпании поднимут цены на свои услуги из-за роста курса иностранной валюты. Подорожание может составить не менее пяти процентов. Произойдет это уже совсем скоро. Эксперты ждут изменения цен уже в августе, во второй половине месяца.

- Скорее всего, повышение цен будет намечено на 15 августа. За основу для расчетов будет взят курс, который установит ЦБ на 13 августа. Перелеты на международных рейсах могут подорожать до 5%, - пишет «Ридус» со ссылкой на советника по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.

По правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, внутренний валютный курс обновляется раз в неделю со вторника на среду. Используются данные по стоимости доллара, которые предоставляет ЦБ за вторник.

Именно поэтому многие путешественники стараются покупать билеты именно в этот день, так как можно посмотреть действующий курс ЦБ и авиации и решить, выгоднее совершить покупку сразу или дождаться изменения тарифа.

По данным Московской биржи в четверг, 9 августа курс доллара составляет 65,97 рублей, евро - 76,43 рублей.

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