Стоимость авиабилетов вырастет во второй половине августа
Перелеты в России станут дороже. Авиакомпании поднимут цены на свои услуги из-за роста курса иностранной валюты. Подорожание может составить не менее пяти процентов. Произойдет это уже совсем скоро. Эксперты ждут изменения цен уже в августе, во второй половине месяца.
- Скорее всего, повышение цен будет намечено на 15 августа. За основу для расчетов будет взят курс, который установит ЦБ на 13 августа. Перелеты на международных рейсах могут подорожать до 5%, - пишет «Ридус» со ссылкой на советника по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.
По правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, внутренний валютный курс обновляется раз в неделю со вторника на среду. Используются данные по стоимости доллара, которые предоставляет ЦБ за вторник.
Именно поэтому многие путешественники стараются покупать билеты именно в этот день, так как можно посмотреть действующий курс ЦБ и авиации и решить, выгоднее совершить покупку сразу или дождаться изменения тарифа.
По данным Московской биржи в четверг, 9 августа курс доллара составляет 65,97 рублей, евро - 76,43 рублей.