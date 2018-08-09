2018-08-09T18:24:34+03:00
Общество

В Калужской области прошел форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»

В рамках форума 400 участников из 16 компаний по технологии «Территориальный код» разрабатывали проекты по развитию регионов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава наблюдательного совета «Форсажа», профессор РАНХиГС Вениамин КагановГлава наблюдательного совета «Форсажа», профессор РАНХиГС Вениамин КагановФото: предоставлено организаторами
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С 29 июля по 4 августа на территории Калужской области прошел международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж». В этом году основной идеей форума стало объединение трех понятий - «Люди. Технологии. Территории». В рамках мероприятий 400 участников из 16 компаний по технологии «Территориальный код» разрабатывали проекты по развитию конкретных регионов.

«Я на форуме уже в пятый раз. По-моему, это рекорд среди присутствующих. Обновление состава участников – это прекрасно. Это значит, что ещё больше людей станут участниками неформального клуба, объединяющего умных, талантливых, целеустремлённых профессионалов», – заявил на закрытии форума глава наблюдательного совета «Форсажа», профессор РАНХиГС Вениамин Каганов.

В рамках мероприятий 400 участников из 16 компаний по технологии «Территориальный код» разрабатывали проекты по развитию конкретных регионов Фото: предоставлено организаторами

В рамках мероприятий 400 участников из 16 компаний по технологии «Территориальный код» разрабатывали проекты по развитию конкретных регионовФото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Также одним из гостей церемонии закрытия «Форсажа» стал директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов. По его словам, в настоящее время форум «вышел за пределы атомной отрасли, и это подтверждает его успешность».

Некоторые из 27 проектов форума были посвящена экологическим темам: переработке мусора, экологическим способам выращивания растений и доставки продуктов. Также участники мероприятия искали различные способы решения дорожно-транспортных и коммунальных проблем, разрабатывали идеи для создания туристических маршрутов. Проекты оценивало экспертное жюри, в которое вошли представители органов власти, энергетических компаний, профессиональных объединений и научных кругов.

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