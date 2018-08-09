2018-08-09T17:09:09+03:00
Звезды

Никас Сафронов высказался о Петросяне и избитом Сами Насери

Российский художник поделился своим взглядом на происходящее в мире шоу-бизнеса
Елена АКИМОВА
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Никас Сафронов высказался о разводе Петросяна и СтепаненкоНикас Сафронов высказался о разводе Петросяна и СтепаненкоФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Никас Сафронов – личность известная, творческая. Но даже ему не чуждо следить за новостями коллег по цеху. В первую очередь художника волнует судьба Сами Насери, избитого около клуба актера фильма «Такси». Хулиганы жестоко побили звезду кинематографа, в результате медикам пришлось сделать операцию гостю столицы.

- Мы давно дружим. Сами и его брат хорошие ребята и любят Россию. Избить его — это неправильно. Это как обидеть ребенка, отнять у ребенка деньги, когда он идет на последние покупать хлеб. Он обижен. Я очень расстроен. Наверное, это раздула пресса и ему ничего не оставалось, как принять условия игры. Конечно, такое обычно не освещают, но, видимо, это стало большим, чем просто его проблема. Она стала общественной, всем же стало интересно, кого избили, - отметил Никас Сафронов в интервью «Пятому каналу».

Тема развода Петросяна и Степаненко сегодня тоже на слуху, в творческих кругах к ней относятся неоднозначно. Комиков осуждают за несдержанность и горячность.

- Такого бы себе не позволила даже Раневская. Не позволил бы себе Лихачев. Не позволил бы себе такого Солженицын и Говорухин. А эти… Это их шоу. Они на всем зарабатывают и делают так, чтобы весь мир знал. Я бы застрелился, чтобы вот так не вынести наружу, - резюмирует художник.

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