2018-08-09T17:17:29+03:00
Экономика

Силуанов: финансовая ситуация в РФ связана с возможными санкциями США и развивающимися рынками

По словам вице-премьера, в последние годы российская экономика стала устойчивее к внешним шокам
Екатерина БОЛГОВА
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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон СилуановПервый вице-премьер, министр финансов РФ Антон СилуановФото: Александр ГЛУЗ
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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нынешняя волатильность на финансовых рынках России связана как с сообщениями о возможных новых американских санкциях и с негативной ситуацией на развивающихся рынках.

По его словам, в последние годы российская экономика стала устойчивее к внешним шокам. Кроме того, у кабмина и Центробанка есть все инструменты для обеспечения финансовой стабильности. Силуанов добавил, что похожая ситуация уже происходила в текущем году, передает РИА Новости.

Напомним, накануне курс рубля снизился на фоне сообщений о возможных новых санкциях США, которые могут иметь отношение к внутренним активам, различным институтам, госдолгу и госструктурам. Также Госдепартамент США заявил о введении ограничений против России в связи с "делом Скрипалей". В четверг, 9 августа, снижение курса рубля по отношению к доллару продолжилось.

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