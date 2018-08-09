Тайского монаха приговорили к 114 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:03 2018-08-09T18:03:51+03:00

В Таиланде монаха осудили на 114 лет Фото: REUTERS

Суд признал его виновным в мошенничестве, отмывании денег и преступлениях с использованием компьютера

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В Таиланде суд принял решение отправить в тюрьму бывшего монаха. Священнослужитель признан виновным в отмывании денег и преступлениях с использование компьютера. Вирапхон Сукпхон с февраля 2009 года по июнь 2013 года использовал статус главы монастыря для привлечения пожертвований.

После того, как жертвователи приносили деньги, монах обещал направить средства на создание самой большой в мире статуи Будды из нефрита и золота. И это был не единственный проект афериста, аналогичные грандиозные статуи должны были появиться по всей стране.

На деле же, как только деньги оказывались в руках монаха, он отправлялся в автосалон и приобретал очередной дорогой автомобиль. В гараже служителя храма были обнаружены десять иномарок.

Кроме того, подсудимый обвинялся в изнасиловании 15-летней девочки.

Несмотря на то, что общий срок наказания составил 114 лет, в колонии, монах может провести лишь 20 лет – это максимальный срок, разрешенный законом, сообщает сайт «Дни.ру».