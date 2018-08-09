2018-08-09T18:01:26+03:00
Общество

ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к антиэкстремистскому закону

Свои предложения они направят президенту до 15 сентября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ОНФ проверит правомерность наказания пользователей за контент в соцсетяхОНФ проверит правомерность наказания пользователей за контент в соцсетяхФото: Анастасия ОСИПОВА
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Активисты Общественного народного фронта (ОНФ) проводят анализ правоприменительной практики по статье УК о возбуждении ненависти и вражды. Специалисты намерены прояснить, насколько обоснованно сотрудники правоохранительных органов привлекают к уголовной ответственности активных в социальных сетях пользователей. Общественники выражают беспокойство, что в последнее время участились случаи наказания молодых людей, которые публикуют неоднозначный контент на своих страницах в соцсетях.

По результатам исследования, активисты намерены направить поправки к закону президент России Владимиру Путину.

«Данная работа, в том числе по разработке конкретных законодательных предложений, сейчас как раз ведётся. А её результат и конкретные предложения по итогам будут уже сформулированы в докладе Президенту РФ по исполнению поручения. Срок представления доклада 15 сентября 2018 года», - приводит комментарий ОНФ RT.

Напомним, поручение последовало общественникам после того, как во время «Прямой линии с Президентом» Сергей Шаргунов обратил внимание главы государства на эту проблему.

В настоящее время анализ понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» ОНФ ведет совместно с представителями законодательной власти, журналистами, адвокатами, научным сообществом, «правоохранительными органами в лице МВД, Генеральной прокуратуры, Судей Верховного суда РФ, Роскомнадзора, Минцифрсвязи России и др».

Отметим, что один из последний случаев произошел в Алтайском крае. Здесь 16-летнего школьника из Бийска приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за размещение четырех фото, якобы пропагандирующих гомосексуализм.

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