2018-08-09T18:42:08+03:00
Политика

В МИД РФ заявили, что действия НАТО угрожают безопасности Прибалтики

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, последний инцидент с самолетом в воздушном пространстве Эстонии доказал это
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия НАТО угрожают безопасности Прибалтики. По ее словам, последний инцидент с самолетом в небе над Эстонией доказал это.

"Неоднократно мы говорили о том, что НАТО — блок бесполезный. Вновь наши слова нашли подтверждение, в частности — произошедший инцидент с самолетом миссии НАТО по патрулированию Балтики", — сказала Захарова в четверг, 9 августа.

Она отметила, что активные действия НАТО вблизи российских границ дает Москве основания для беспокойства.

"Хорошо, что обошлось без жертв и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет. Произошедшее — еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и отнюдь ее не укрепляют", — добавила дипломат.

Напомним, 7 августа истребитель ВВС Испании случайно запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая пролетела 80 километров и, вероятно, упала на безлюдной территории в Эстонии.

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