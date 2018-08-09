2018-08-09T19:01:15+03:00
Спорт

Три из трех! Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы в плавании на 50 метров брассом

Наша спортсменка стала первой в шотландском Глазго
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россиянка Юлия Ефимова.Россиянка Юлия Ефимова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На чемпионате Европы в шотландском городе Глазго были разыграны медали среди женщин на дистанции 50 метров брассом. Наша Юля Ефимова пробилась в финальный заплыв с лучшим результатом, обновив рекорд чемпионатов Европы - 29,66 секунды. И именно Ефимова была фавориткой финального заплыва.

В итоге Ефимова заняла в решающем заплыве первое место. Она финишировала с результатом 29,81 секунды и добыла третью для себя золотую медаль на европейском первенстве. Имоджен Кларк - вторая, Арианна Кастильони - третья.

Юлия Ефимова решила принять участие в этом чемпионате Европы впервые после восьмилетнего перерыва. В 2010 году она была первой на дистанциях 50 и 100 метров брассом. На этом же турнире Ефимова заняла дважды первое место на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Помимо этого, наша Юля стала второй в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Денисова опубликовала фото Сенцова, переданные Москальковой
Умерла Тамара Дегтярева: режиссер «Вечного зова» рассказал о работе с актрисой
В Pussy Riot заявили, что Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет
Александра Пахмутова попала в базу данных сайта "Миротворец"
В МИД РФ заявили, что действия НАТО угрожают безопасности Прибалтики
В Калужской области прошел форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж»
Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутили «пророссийские» дети в лагерях
Захарова: РФ попросила Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ
Тайского монаха приговорили к 114 годам тюрьмы
ОНФ и Генпрокуратура предложат поправки к антиэкстремистскому закону
Порошенко назвал дату перехода Вооруженных сил на лозунг «Слава Украине»
Силуанов: финансовая ситуация в РФ связана с возможными санкциями США и развивающимися рынками
Никас Сафронов высказался о Петросяне и избитом Сами Насери
Стало известно, пропадут ли iPhone в России из-за санкций
Стоимость авиабилетов вырастет во второй половине августа
Причина смерти Тамары Дегтяревой: народная артистка РФ скончалась от остановки сердца
Новые мусоросжительные заводы дадут Подмосковью более трех тысяч рабочих мест
Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США
Лавров посетит Анкару по приглашению главы МИД Турции
Ученые установили вред от подсветки мобильных телефонов
В японском Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки
Греческий ПАОК отверг обвинения в бездействии во время инцидента с российскими журналистами
В Минэнерго новые санкции США назвали попыткой повлиять на рынок
К 2021 году в Подмосковье начнут производить электроэнергию из мусора
Умерла Тамара Дегтярева, звезда фильма "Вечный зов"
Суд Киева оставил в силе продление ареста Савченко
Японские компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в мошенничестве
Премьер Эстонии сообщил, что фрагменты ошибочно запущенной ракеты все еще не обнаружены