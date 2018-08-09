Три из трех! Юлия Ефимова стала чемпионкой Европы в плавании на 50 метров брассом

СЕГОДНЯ 18:58 2018-08-09T19:01:15+03:00

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На чемпионате Европы в шотландском городе Глазго были разыграны медали среди женщин на дистанции 50 метров брассом. Наша Юля Ефимова пробилась в финальный заплыв с лучшим результатом, обновив рекорд чемпионатов Европы - 29,66 секунды. И именно Ефимова была фавориткой финального заплыва.

В итоге Ефимова заняла в решающем заплыве первое место. Она финишировала с результатом 29,81 секунды и добыла третью для себя золотую медаль на европейском первенстве. Имоджен Кларк - вторая, Арианна Кастильони - третья.

Юлия Ефимова решила принять участие в этом чемпионате Европы впервые после восьмилетнего перерыва. В 2010 году она была первой на дистанциях 50 и 100 метров брассом. На этом же турнире Ефимова заняла дважды первое место на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Помимо этого, наша Юля стала второй в составе сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров.