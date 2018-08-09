Александра Пахмутова попала в базу данных сайта "Миротворец"

СЕГОДНЯ 18:56 2018-08-09T18:56:34+03:00

Причиной этого стала позиция композитора по поводу воссоединения Крыма с Россией

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Советский и российский композитор Александра Пахмутова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец". Отмечается, что причиной этого стало "открытое оправдание российской агрессии против Украины". Пахмутова была внесена в базу данных за ее позицию по поводу воссоединения Крыма с Россией, высказанная в 2014 году.

Композитор Александра Пахмутова родилась в 1929 году, она является автором более 400 песен.

Украинский сайт "Миротворец" связан с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко. Ресурс был создан для установления личностей тех, кто воюет в Донбассе на стороне неподконтрольной Киеву территории или поддерживает их. "Миротворец" публикует персональные данные работающих в регионе журналистов, а также деятелей культуры и искусства.

Напомним, Крым стал регионом России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей поддержали воссоединение с РФ.