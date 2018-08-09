2018-08-09T20:32:32+03:00
Общество

Умер Дмитрий Брусникин - художественный руководитель театра "Практика"

Актер и режиссер Дмитрий Брусникин умер в Москве на 61-м году жизни
Екатерина БОЛГОВА
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Актер и режиссер Дмитрий Брусникин. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской областиАктер и режиссер Дмитрий Брусникин. Фото: пресс-служба министерства культуры Челябинской области
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Умер Дмитрий Брусникин - художественный руководитель столичного театра "Практика", заслуженный деятел искусств РФ. Он скончался в четверг, 9 августа, в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им.Чехова.

"9 августа 2018 года не стало Дмитрия Владимировича Брусникина - коренного мхатовца, ученика и последователя Олега Ефремова, актера, режиссера и педагога, профессора Школы-студии МХАТ, художественного руководителя "Мастерской Дмитрия Брусникина" и театра "Практика", - сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Смерть Брусникина назвали невосполнимой потерей для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, "для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича".

В театре выразили соболезнования жене режиссера Марине Брусникиной, их сыну Филиппу, а также все родственникам и друзьям.

Вопрос с местом и временем прощания будет решен позже, передает "Интерфакс".

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