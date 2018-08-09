Прощание с актрисой Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа

СЕГОДНЯ 21:12 2018-08-09T21:12:46+03:00

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Прощание с народной артисткой России Тамарой Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа. Об этом сообщили в московском театре "Современник", где актриса работала с 1975 года.

Напомним, ранее в четверг, 9 августа, стало известно о смерти Дегтяревой на 75-м году жизни. Отмечалось, что она скончалась после тяжелой продолжительной болезни.

"Прощание с Тамарой Васильевной пройдет в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Отпевание состоится в храме Федора Стратилата", — сообщил представитель театра, передает РИА Новости.

Тамар Дегтярева сыграла более чем в 30 фильмах, популярность ей принесла работа в сериале «Вечный зов». На сцене театра «Современник» играла во многих спектаклях. Несмотря на то, что в последние годы она была прикована к инвалидному креслу, актриса продолжала участвовать в постановке «Время женщины».