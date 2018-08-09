Эксперты не советуют торопиться обменивать рубли на доллары
В четверг, 9 августа, курсы иностранных валют продолжили рост по отношению к рублю. Так, курс доллара составил 65,07 рубля, а курс евро - 75,52 рубля. Однако эксперты не советуют торопиться обменивать рубли на доллары.
Кандидат экономических наук, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев призвал не забывать о возможных санкциях со стороны США.
«Доллар – это валюта наших геополитических противников. Где гарантия, что завтра санкции не ударят по простым россиянам, которые хранят сбережения в американской платежной единице? Если стоит цель заработать, то нужно брать акции и ценные бумаги», - сказал эксперт, передает EG.RU.
При этом, по мнению специалистов, хранить сбережения лучше всего и в долларах, и в евро.
«Стабильнее всего вкладывать сбережения в бивалютную корзину, чтобы было несколько наименований валюты», - заявил глава банковского института ВШЭ Василий Солодков.
Напомним, ранее стало известно о возможности введения новых антироссийских санкций США. Ограничительные меры могут коснуться российского госдолга и госбанков.
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