2018-08-09T21:49:05+03:00
Экономика

Эксперты не советуют торопиться обменивать рубли на доллары

В четверг курс доллара достиг 65,07 рубля, курс евро - 75,52 рубля
Екатерина БОЛГОВА
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Специалисты не советуют менять рубли на долларыСпециалисты не советуют менять рубли на долларыФото: REUTERS
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В четверг, 9 августа, курсы иностранных валют продолжили рост по отношению к рублю. Так, курс доллара составил 65,07 рубля, а курс евро - 75,52 рубля. Однако эксперты не советуют торопиться обменивать рубли на доллары.

Кандидат экономических наук, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев призвал не забывать о возможных санкциях со стороны США.

«Доллар – это валюта наших геополитических противников. Где гарантия, что завтра санкции не ударят по простым россиянам, которые хранят сбережения в американской платежной единице? Если стоит цель заработать, то нужно брать акции и ценные бумаги», - сказал эксперт, передает EG.RU.

При этом, по мнению специалистов, хранить сбережения лучше всего и в долларах, и в евро.

«Стабильнее всего вкладывать сбережения в бивалютную корзину, чтобы было несколько наименований валюты», - заявил глава банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Напомним, ранее стало известно о возможности введения новых антироссийских санкций США. Ограничительные меры могут коснуться российского госдолга и госбанков.

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