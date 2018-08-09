На Сардинии туриста оштрафовали на 1000 евро за пляжный песок
Там это сочли кражей
Посетителей пляжей на Сардинии встречают таблички с запретом уносить песок. Но, видимо, не все на это обращают внимание...Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянские карабинеры оштрафовали своего соотечественника, постоянно проживающего в Великобритании, за то, что тот собирал пляжный песок в бутылку. За такой необычный сувенир, который мужчина хотел забрать с собой в Британию, ему пришлось заплатить штраф в тысячу евро.
На Сардинии, где произошла эта история, вывоз пляжного песка приравнен к краже, за что следует штраф от 500 до 3 тысяч евро. Власти уверены, что такие действия наносят вред экологии острова.
Запрет на вывоз песка действует еще и на Мальте, за нарушение также полагается штраф.