Воры похитили регалии президента Боливии

СЕГОДНЯ 22:35 2018-08-09T22:35:17+03:00

А на параде Эво Моралес присутствовал без регалий. Наверное, впервые в истории Фото: REUTERS

Драгоценности украли, пока офицер, охранявший их, коротал время в борделе

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Ленту и медаль 1825 года, украшенную золотом и бриллиантами, должны были доставить в город Кочабамба, куда президент Боливии Эво Моралес направлялся для участия в военном параде. Но что-то пошло не так. Лейтенант, который должен был охранять регалии, опоздал на самолет и отправился в Кочабамбу на автомобиле. Путь офицера пролегал через район, который знаменит своими борделями. Не удержавшись от соблазна, он оставил рюкзак с реликвиями в салоне авто, прикрыв его одеялом. Преступники разбили стекло машины и вытащили сумку.

Но у истории был счастливый конец - на следующий день рюкзак со всем содержимым появился в ближайшей церкви.

- Был получен анонимный звонок от человека, который сказал, что рюкзак лежит в атриуме церкви Святого Павла, - заявил глава специального управления по борьбе с преступностью боливийской столицы Ла-Пас Джонни Агилера.

Но незадачливого лейтенанта обвинили в халатности. Позднее правоохранительные органы выяснили, что в краже участвовали четверо перуанцев, один из них уже пойман и также помещен под стражу.

А на параде Эво Моралес присутствовал без регалий. Наверное, впервые в истории...