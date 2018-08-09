2018-08-09T22:21:15+03:00
Происшествия

В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

Оба самолета получили повреждения и ожидают осмотра специалистами, данных о пострадавших нет
Екатерина БОЛГОВА
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Два самолета столкнулись в турецком аэропортуДва самолета столкнулись в турецком аэропортуФото: REUTERS
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Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

Как сообщило издание Kokpit.Aero, во время маневрирования в аэропорту один из лайнеров задел крылом заднюю часть фюзеляжа. Инцидент произошел с участием самолета Boeing 787 марокканской авиакомпании Royail Air Maroc, который двигался вдоль терминала а также лайнера Boeing 777 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который стоял у выхода. Судно марокканской авиакомпании направлялось в Касабланку, а турецкий лайнер планировал вылететь в Афины.

По данным СМИ, оба лайнера получили повреждения. В настоящее время они ожидают осмотра экспертами. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Turkish Airlines отправит по маршруту Стамбул-Афины другой борт.

Напомним, в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле произошло столкновение двух самолетов на стоянке в апреле 2018 года. В результате никто не пострадал.

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