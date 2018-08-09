В Мытищах автобус наехал на трех пешеходов

СЕГОДНЯ 22:30 2018-08-09T23:09:59+03:00

Два человека пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В четверг, 9 августа, автобус наехал на трех пешеходов в подмосковных Мытищах. Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области, инцидент произошел в районе Шараповского проезда. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии", — сообщил представитель пресс-службы подмосковного главка МВД.

Пока не уточняется, были ли в автобусе пассажиры в момент происшествия. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 июня на востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и трамвая. Из-за аварии были временно изменены маршруты следования общественного транспорта, заявили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".