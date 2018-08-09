2018-08-09T23:05:27+03:00
Звезды

В Испании у исполнителя песни Despacito украли украшения на 2 млн евро

По информации СМИ, грабитель проник в гостиничный номер Дэдди Янки в Валенсии, выдав себя за певца
Екатерина БОЛГОВА
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Певец Дэдди ЯнкиПевец Дэдди ЯнкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Испании обокрали популярного пуэрториканского певца и одного из исполнителей популярной композиции Despacito Дэдди Янки. У него похитили ювелирные украшения на сумму около 2 миллионов евро.

Как пишет газета Provincias, музыкант заявил о случившемся вечером во вторник, 7 августа. Злоумышленник проник в гостиничный номер Янки в Валенсии, выдав себя за певца. Грабитель попросил сотрудника отеля открыть сейф, в котором находились украшения. Затем он забрал драгоценности и спокойно покинул гостиницу. Также из номера Янки пропали наличные на сумме 2,5 тысячи долларов. Отпечатков похититель не оставил.

Получив заявление от музыканта, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, а также проверили личности всех сотрудников и гостей отеля. Источники среди персонала гостиницы подтвердили изданию сообщение о краже.

Напомним, ранее клип на песню Despacito стал самым просматриваемым видео в истории YouTube, ролик посмотрели более 5 млрд раз.

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