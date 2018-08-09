2018-08-09T23:30:14+03:00
Экономика

Госдеп: США не станут вводить прямые санкции против «Аэрофлота»

Однако косвенно ограничения могут коснуться крупнейшей российской авиакомпании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США объявил о новых санкциях против РоссииГосдепартамент США объявил о новых санкциях против РоссииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не собираются вводить прямые санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», но косвенно ограничения могут коснуться и ее. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента США, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточнил, что «если кто-либо из «Аэрофлота» обратится за лицензией на поставку товаров, которые попадают под контроль», Вашингтон может отказать. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что «произойдет это или нет, будет на самом деле зависеть от того, будет ли кто-то обращаться за экспортной лицензией».

«Это будет касаться только того, одобрим ли мы экспортную лицензию на товары, которые могут быть использованы «Аэрофлотом», - приводит его слова ТАСС.

Чиновник из госдепа подчеркнул, что это «не прямые санкции», ограничения«не будут непосредственно направлены против «Аэрофлота».

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа. Посольство РФ в Вашингтоне назвало очередные санкции «драконовскими» и напомнило, что никаких доказательств мнимой причастности нашей страны к отравлению в Солсбери никто так и не представил, ибо их просто нет.

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