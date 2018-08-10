СЕГОДНЯ 00:54 2018-08-10T01:04:21+03:00

На месте съемочной площадки телепроекта построят дорогу из Саларьево до деревни Марьино Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимался «Дом-2»

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Популярному телепроекту «Дом-2» все же придется искать новое место для съемок реалити-шоу: столичные власти подписали распоряжение об изъятии участка, где расположена съемочная площадка «Дома-2», для государственных нужд.

Документ опубликован в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы. В распоряжении указывается, что расположенные возле деревни Летово объекты недвижимого имущества вблизи, принадлежащие обществу «ЕТК-Инвест», изымаются для строительства автомобильной дороги Марьино – Саларьево.

Ранее сайт kp.ru писал о запланированном сносе съемочной площадки проекта «Дом-2». Дело в том, что Саларьево и деревня Марьино, которые до в 2012 года были Подмосковьем, теперь стали частью столицы, и там решили проложить дорогу.

Между тем, московские власти уже предложили телевизионщикам новую площадку для места съемок взамен той, которую собираются снести.

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