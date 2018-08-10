Причиной смерти актера и режиссера Дмитрия Брусникина стала сердечная недостаточность

СЕГОДНЯ 01:28 2018-08-10T01:45:35+03:00

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Известный российский актер и режиссер, сценарист и театральный педагог Дмитрий Брусникин умер из-за сердечной недостаточности.

Как ранее писал сайт kp.ru, о смерти актера, сыгравшего князя Дмитрия Шадурского в сериале «Петербургские тайны», сообщили в пресс-службе Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Его уход из жизни назвали невосполнимой потерей как для самого театра, Школы-студии МХАТ, так и для всего театрального сообщества страны.

Последние два месяца Дмитрий Брусникин лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Об этом рассказал ФАН источник, близкий к семье актера. По словам собеседника агентства, врачи говорили о положительной динамике в лечении, и сам пациент чувствовал себя хорошо, но накануне его состояние внезапно ухудшилось. Отмечается, что артист даже не брал отпуск на время лечения. Он считал это лишним, думая, что сможет перебороть болезнь без отрыва от любимой работы.

Напомним, Дмитрий Владимирович Брусникин скончался в Москве 9 августа. 17 ноября ему бы исполнился 61 год.

Зрители запомнили его не только по роли в «Петербургских тайнах». Актер снялся в белее, чем 30 кинофильмах и сериалах, в том числе таких известных, как «Марш Турецкого», «Сыщики», «Досье детектива Дубровского», «Водоворот чужих желаний», «Метод Фрейда», «Таинственная страсть» и другие. Кроме того, Брусникин выступал режиссером сериалов «Ищейка» и «Бигль», а также фильма «Счастье по рецепту».

Среди его учеников — Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк, Екатерина Соломатина и Софья Ануфриева.