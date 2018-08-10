Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг сектора Газа

СЕГОДНЯ 01:57 2018-08-10T02:10:56+03:00

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Россия призывает стороны конфликта на границе Израиля с сектором Газа к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации и новых жертв.

«В Москве выражают серьезную обеспокоенность опасной эскалацией на фоне сохраняющейся с мая напряженности, на границе Израиля с Газой значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора», - сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что это «грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон и резким обрушением гуманитарной ситуации в палестинском анклаве».

«Призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность и предпринять меры с тем, чтобы надежно исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями», - приводит слова Марии Захаровой ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ситуация обострилась в среду, 8 августа, когда с территории сектора Газа по Израилю было выпущено свыше 180 ракет и снарядов. Израильская система ПВО перехватила три десятка из них, остальные взорвались в населенных пунктах, ранив не менее семи израильтян.

В ответ силы обороны Израиля обстреляли несколько объектов движения ХАМАС в анклаве.