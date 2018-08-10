Адвокат Петросяна рассказал о шансах Степаненко отсудить у мужа более половины имущества

СЕГОДНЯ 03:13 2018-08-10T03:39:07+03:00

Новость о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко, проживших вместе свыше 30 лет, удивила их поклонников Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Развод и раздел имущества супругов-юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко уже несколько дней остается одной из самых обсуждаемых тем в стране. Адвокат Сергей Жорин, представляющий в суде интересы Евгения Вагановича, рассказал в интервью «Комсомольской правде», сможет ли Елена Григорьевна отсудить у мужа большую часть совместно нажитого.

Ранее СМИ сообщили, что Степаненко претендует на 80% всей собственности, однако позже эту информацию опровергла сторона ее защиты, уточнив, что звезда разговорного жанра просит суд взыскать в ее пользу 57%, причем семь процентов — это, по словам юристов, половина от стоимости имущества, которое Петросян якобы «вывел» из семейного бюджета.

Как подчеркнул Сергей Жорин, оценка имущества супругов пока не проводилась. Однако «в теории, в теории, ту часть собственности, которую Степаненко хочет оставить себе, можно занизить в цене, а то, что она планирует оставить Евгению Вагановичу, можно завысить», пояснил он.

«То есть, де-юре это будет пополам, а де-факто – далеко не половина. Это лишь один из вариантов, но может быть любой другой», - уточнил адвокат.

Он отметил, что в случае с разводом Петросяна и Степаненко предусмотренных законом оснований для отступления от принципа равенства нет. И выразил надежду, что суд вынесет справедливое решение, которое не придется обжаловать.

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