2018-08-10T04:04:06+03:00
Происшествия

Площадь пожара на западе Москвы увеличилась до 400 кв. м

Спасатели эвакуировали 60 жильцов дома, есть жертвы и пострадавшие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте работают бригады медиковНа месте работают бригады медиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Крупный пожар на западе Москвы тушат около 140 человек, к этому часу площадь возгорания увеличилась до квадратных метров. Жильцов пятиэтажки вывели на улицу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на пятницу, 10 августа, вспыхнул пожар в жилом доме, расположенном по адресу: улица 3-я Хорошёвская, 7. Пламя перекинулось на крышу.

Главное управление МЧС по Москве на своей странице в Twitter сообщило, что в 03:38 пожар удалось локализовать.

«К сожалению, в результате происшествия есть пострадавшие. Информация уточняется», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем, источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что в одной из квартир загоревшейся пятиэтажки пожарные обнаружили тела двух погибших. Кроме того, он уточнил, что спасатели эвакуировали 60 жильцов дома.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи», туда же выехали начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов и психологи ведомства.

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