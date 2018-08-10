2018-08-10T04:31:21+03:00
Происшествия

Пожар в жилой пятиэтажке на западе Москвы потушен

По неподтвержденной пока информации, жертвами пожара на западе Москвы стали два человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве потушили пожар в жилом домеВ Москве потушили пожар в жилом домеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К этому часу столичным огнеборцам удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший этой ночью в жилой пятиэтажке на западе Москвы.

«Пожар в 03:50 ликвидирован на площади 400 квадратных метров», - сообщила пресс-служба столичного главка МЧС на странице ведомства в Twitter.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу, как писал сайт kp.ru, вспыхнул пожар в жилом доме, расположенном по адресу: улица 3-я Хорошёвская, 7. Пламя перекинулось на крышу.

Экстренно прибывшие по вызову пожарные эвакуировали из горящего дома жильцов. Спасатели сообщили о пострадавших, а в экстренных службах города рассказали, что в квартире на пятом этаже, где вспыхнул огонь, обнаружены тела двух погибших. Эту информацию официально пока не подтвердили. Число пострадавших уточняется.

На месте ЧП работают психологи МЧС, сотрудники полиции и бригады «Скорой помощи». Туда же подъехали автобусы, на которых эвакуированных жильцов отвезут в пункты временного размещения.

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