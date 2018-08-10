Израильтяне и палестинцы из ХАМАС договорились о перемирии

СЕГОДНЯ 04:45 2018-08-10T04:55:48+03:00

В результате ракетных ударов Израиля в секторе Газа погибли как минимум три человека

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Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта договорились о прекращении на границе еврейского государства с сектором Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинских чиновников. По данным его источников, перемирие должно было вступить в силу с полуночи 10 августа.

Между тем, как сообщает телеканал Al Hadath, представители Тель-Авива существование договоренности о прекращении огня отрицают.

Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация на границе обострилась в среду, 8 августа, когда с территории сектора Газа по Израилю было выпущено свыше 180 ракет и снарядов. Израильская система ПВО перехватила три десятка из них, остальные взорвались в населенных пунктах, ранив не менее семи израильтян.

В ответ силы обороны Израиля обстреляли 150 объектов движения ХАМАС в анклаве. Жертвами этих ракетных ударов в Газе стали как минимум три человека, в том числе беременная женщина и ребенок.