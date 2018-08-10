В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»
В Германии оценили влияние российского продуктового эмбарго на доходы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности ФРГ как «ограниченное».
Как сообщили в немецком министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, товарообмен между двумя странами в агропромышленной сфере уменьшился еще до того, как в августе 2014 года было впервые введено продэмбарго «из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых Россией». Причем, как утверждают в ведомстве, это сокращение удалось компенсировать переориентацией на другие рынки.
Уточняется, что «летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента».
«С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть», - цитирует сообщение пресс-службы немецкого министерства РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях 6 августа 2014 года. С тех пор срок действия продэмбарго неоднократно продлевался «в целях защиты национальных интересов России», в последний раз — 20 июля эого года.