В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»

СЕГОДНЯ 06:30 2018-08-10T06:35:37+03:00

В немецком министерстве указали, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией уменьшился еще до введения эмбарго в августе 2014 года Фото: REUTERS

Немецкие экономисты отмечают, что Германии удалось компенсировать сокращение оборота сельхозтоваров переориентацией на другие рынки

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В Германии оценили влияние российского продуктового эмбарго на доходы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности ФРГ как «ограниченное».

Как сообщили в немецком министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, товарообмен между двумя странами в агропромышленной сфере уменьшился еще до того, как в августе 2014 года было впервые введено продэмбарго «из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых Россией». Причем, как утверждают в ведомстве, это сокращение удалось компенсировать переориентацией на другие рынки.

Уточняется, что «летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента».

«С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть», - цитирует сообщение пресс-службы немецкого министерства РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях 6 августа 2014 года. С тех пор срок действия продэмбарго неоднократно продлевался «в целях защиты национальных интересов России», в последний раз — 20 июля эого года.