Медведев заявил, что РФ отреагирует на объявление экономической войны
Дальнейшее ужесточение Соединенными Штатами антироссийских санкций может быть воспринято как объявление экономической войны, на которую наша страна обязана будет отреагировать соответствующим образом. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
"Могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать", - сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что ответные меры будут эконмическими и политическими, а также, при необходимости, несколько иными.
"Наши американские друзья это должны понимать", - цитирует ТАСС Медведева.
По словам политика, Россия последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, а все потому, что другие государства пытаются убрать мощного экономического конкурента на международном поле.
Напомним, что 8 августа госдепартамент США ввел новые санкции против нашей страны из-за "дела Скрипалей". Таким образом в Вашингтоне решили добиться "более надлежащего поведения" со стороны российских властей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле такие действия назвали незаконными, поскольку ни одна из стран до сих пор не предоставила никаких доказательств якобы причастности Москвы к отравлению в британском Солсбери.