Медведев заявил, что РФ отреагирует на объявление экономической войны

СЕГОДНЯ 07:15 2018-08-10T07:16:40+03:00

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Дальнейшее ужесточение Соединенными Штатами антироссийских санкций может быть воспринято как объявление экономической войны, на которую наша страна обязана будет отреагировать соответствующим образом. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

"Могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что ответные меры будут эконмическими и политическими, а также, при необходимости, несколько иными.

"Наши американские друзья это должны понимать", - цитирует ТАСС Медведева.

По словам политика, Россия последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления, а все потому, что другие государства пытаются убрать мощного экономического конкурента на международном поле.

Напомним, что 8 августа госдепартамент США ввел новые санкции против нашей страны из-за "дела Скрипалей". Таким образом в Вашингтоне решили добиться "более надлежащего поведения" со стороны российских властей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле такие действия назвали незаконными, поскольку ни одна из стран до сих пор не предоставила никаких доказательств якобы причастности Москвы к отравлению в британском Солсбери.