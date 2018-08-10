2018-08-10T07:27:36+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 10 августа 2018 года: будет жарко и солнечно

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 августа 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пятница станет самым жарким днем этой рабочей неделиПятница станет самым жарким днем этой рабочей неделиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 10 августа 2018 года будет жаркой и солнечной. Местами по городу возможна небольшая облачность, однако даже намека на какие-либо осадки не ожидается.

Днем воздух прогреется до 26..28 градусов тепла, а ночью температура будет держаться на уровне 13..15 градусов. Ветряные потоки также не побеспокоят жителей и гостей столицы, поскольку будут очень слабыми. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики.

Между тем, грядущие выходные также встретят нас жаркой, почти безоблачной погодой. Столбики термометров поднимутся еще в среднем на один пункт - до отметки в 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что именно пятница станет самым жарким днем этой рабочей недели.

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