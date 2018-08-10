2018-08-10T08:07:53+03:00
Общество

Росгвардия предложила льготы ЧОПам за содействие полиции

Региональные власти смогут предоставлять льготы частным охранным предприятиям
Елена АКИМОВА
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Сотрудникам ЧОП предоставят дополнительные государственные гарантииСотрудникам ЧОП предоставят дополнительные государственные гарантииФото: Евгения ГУСЕВА
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ЧОПы могут получить послабления и льготы от региональных властей. В Росгвардии предложили ввести новый порядок взаимодействия власти, силовиков и частных охранников.

За помощь полиции, например, во время массовых мероприятий, сотрудников будут страховать на случай получения травм — ежегодно охранники задерживают более 100 тыс. нарушителей, часто с риском для жизни и здоровья.

Пока ЧОПы помогают полиции добровольно, на общественных началах.

По поручению правительства Росгвардия разрабатывает поправки в ст. 19 закона «О частной детективной и охранной деятельности». Она защитит интересы сотрудников частных охранных организаций, привлекаемых к обеспечению правопорядка, пишет газета «Известия» со ссылкой на текст поправки.

Размер и вид компенсации будут утверждать на местах. Это может быть денежная выплата, льготные проездные на общественном транспорте, бесплатное страхование жизни и здоровья.

Как только документ пройдет все необходимые согласования, он будет направлен в Госдуму. Ожидается, что парламентарии не станут выступать против него и поправки вступят в силу уже в декабре 2018 года.

Сайт kp.ru уже писал о новых инициативах, касающихся ЧОП, в том числе о статистике правонарушений, которые совершают сами сотрудники частных охранных предприятий.

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