2018-08-10T08:11:37+03:00
Общество

Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина вышла из комы

32-летняя артистка все еще находится в больнице в тяжелом состоянии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Мария СимдянкинаАктриса Мария СимдянкинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Российская актриса Мария Симдянкина наконец-то пришла в себя после трехдневной комы. В настоящий момент 32-летняя женщина все еще находится в больнице под присмотром врачей. Она сильно истощена, а ее состояние оценивается как тяжелое, но близкие и поклонники артистка верят в лучшее.

Напомним, что уже долгие годы Мария борется с тяжелой болезнью. Она уже несколько раз впадала в кому, и вот случился очередной кризис - у актрисы и хореографа театра "Русская песня" отказали сердце, легкие и почки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что днем ранее женщину уже собирались отключать от аппаратов жизнеобеспечения, но в ночь на четверг сердце молодой мамы самостоятельно забилось, она задышала. А вечером стало известно, что Мария открыла глаза.

"Она очнулась. Состояние тяжелое, но она дышит. Самостоятельно дышит. А дальше... будем бороться дальше", - написала в своем Facebook подруга артистки, актриса Елена Ксенофонтова.

За свою карьеру Мария Симдякина успела поработать педагогом-хореографом и сыграть в четырех спектаклях под руководством Армена Джигарханяна. Также она участвовала в антрепризных постановках и сотрудничала с театром "Русская песня". Кроме того, актриса снималась в сериале "Счастливы вместе" и в фильме "Дом у озера".

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