Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина вышла из комы
Российская актриса Мария Симдянкина наконец-то пришла в себя после трехдневной комы. В настоящий момент 32-летняя женщина все еще находится в больнице под присмотром врачей. Она сильно истощена, а ее состояние оценивается как тяжелое, но близкие и поклонники артистка верят в лучшее.
Напомним, что уже долгие годы Мария борется с тяжелой болезнью. Она уже несколько раз впадала в кому, и вот случился очередной кризис - у актрисы и хореографа театра "Русская песня" отказали сердце, легкие и почки.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что днем ранее женщину уже собирались отключать от аппаратов жизнеобеспечения, но в ночь на четверг сердце молодой мамы самостоятельно забилось, она задышала. А вечером стало известно, что Мария открыла глаза.
"Она очнулась. Состояние тяжелое, но она дышит. Самостоятельно дышит. А дальше... будем бороться дальше", - написала в своем Facebook подруга артистки, актриса Елена Ксенофонтова.
За свою карьеру Мария Симдякина успела поработать педагогом-хореографом и сыграть в четырех спектаклях под руководством Армена Джигарханяна. Также она участвовала в антрепризных постановках и сотрудничала с театром "Русская песня". Кроме того, актриса снималась в сериале "Счастливы вместе" и в фильме "Дом у озера".