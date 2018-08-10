Минтруд спрогнозировал показатели рождаемости в России

СЕГОДНЯ 08:24 2018-08-10T08:29:36+03:00

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Выполнить «майские указы» президента спешат во всех ведомствах. Например, Минтруд рассчитал суммарные коэффициенты рождаемости для всех российских регионов, которые должны стать действительными к 2020 году. Цифры, которые получились, будут актуальны для нацпроекта «Демография».

Бум рождаемости придется на регионы Кавказа и Сибири. Ожидается, что наивысшие показатели будут в Туве, Горном Алтае и Чечне. Пока же на одну женщину в стране приходится 1,62 рождений. К 2020 году показатель должен вырасти до 1,65, чтобы к 2024 году достичь 1,7, рассчитали в Минтруде.

Специалисты ведомства не зря сделали упор на данные регионы, расчеты подтвердили, что здесь многодетность в тренде, а еще чтут семейные традиции и успешно работают меры господдержки.

Планируется, что показатели в Республике Тыва будут на отметке 3,4. Вслед за ней Чечня (2,92), республика Алтай (2,9), Ненецкий автономный округ (2,52) и Бурятия (2,28).

Есть и антилидеры прогнозы, это центральные регионы России. Коэффициент рождаемости в Ленинградской области — 1,37. Также в число регионов с наиболее низким показателем, по мнению чиновников, войдут Москва (1,52), Воронежская (1,54), Томская (1,56) и Смоленская (1,56) области.

Многие регионы с низкой рождаемостью показывают плохие результаты вовсе не потому, что женщины не хотят рожать. Причина в старении населения.

- Многие регионы, конечно, обладают потенциалом, например, Москва. Здесь рождаемость может спровоцировать дорогостоящая мера соцподдержки. В целом же регионам предстоит задача не поднять, а хотя бы удержать показатели рождаемости на том уровне, который есть сейчас, - пояснил газете «Известия» заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований Сергей Шульгин.