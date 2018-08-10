Огромный транспортник ВВС США уткнулся носом при посадке
Огромный транспортный самолет ВВС США совершил аварийную посадку на авиабазе в Сан-Антонио в штате Техас. У мощнейшего американского военного судна не вышла передняя стойка шасси.
Что именно могло стать причиной такой неполадки не сообщается. Сама посадка судна попала на видео, на кадрах видно, что самолет подлетает к ВПП и начинает садиться. Какое-то время самолет катится, но передняя стойка так и не показывается.
Нос судна начинает крениться вперед и буквально втыкается в землю.
Видео ЧП было опубликовано в одной из соцсетей недавно. Не уточнилось однако, когда именно произошел сам инцидент, сообщает "Пятый канал".
Lockheed C-5 Galaxy — это третий по грузоподъемности серийный транспортный самолет в мире.
Первенство в этом рейтинге держат советские Ан-225 «Мария» и Ан-124 «Руслан».
Технические характеристики военного самолета таковы, что он может транспортировать около 120 тонн груза, а максимальная дальность полета при полной загрузке составляет 4,4 тысячи километров. Вес пустого транспортника составляет 169 тонн.
Мощнейший военный транспортник ВВС США проехался носом по земле при посадке.