Огромный транспортник ВВС США уткнулся носом при посадке

СЕГОДНЯ 09:06 2018-08-10T09:06:47+03:00

У Lockheed C-5 Galaxy не вышла передняя стойка шасси и мощнейшее судно завалилось на посадочной полосе [видео]

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Огромный транспортный самолет ВВС США совершил аварийную посадку на авиабазе в Сан-Антонио в штате Техас. У мощнейшего американского военного судна не вышла передняя стойка шасси.

Что именно могло стать причиной такой неполадки не сообщается. Сама посадка судна попала на видео, на кадрах видно, что самолет подлетает к ВПП и начинает садиться. Какое-то время самолет катится, но передняя стойка так и не показывается.

Нос судна начинает крениться вперед и буквально втыкается в землю.

Видео ЧП было опубликовано в одной из соцсетей недавно. Не уточнилось однако, когда именно произошел сам инцидент, сообщает "Пятый канал".

Lockheed C-5 Galaxy — это третий по грузоподъемности серийный транспортный самолет в мире.

Первенство в этом рейтинге держат советские Ан-225 «Мария» и Ан-124 «Руслан».

Технические характеристики военного самолета таковы, что он может транспортировать около 120 тонн груза, а максимальная дальность полета при полной загрузке составляет 4,4 тысячи километров. Вес пустого транспортника составляет 169 тонн.