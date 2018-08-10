2018-08-10T10:28:13+03:00
Политика

Украинские железные дороги готовы полностью прекратить сообщение с РФ

Также в министерстве инфраструктуры рассчитывают на отмену автобусных перевозок в этом направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве рассматривают возможность полного закрытия границ с РоссиейВ Киеве рассматривают возможность полного закрытия границ с РоссиейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В украинской компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога") заявили о готовности полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией по распоряжению официальных властей. Такой ответ был на дан на соответствующий призыв министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна.

"В "Укрзализныце" готовы выполнять любое решение сверху", - заявили в пресс-службе компании.

По их данным, за последние пять лет уровень пассажирских перевозок с Россией упал в пять раз, и в прошлом году составил 0,9 млн человек.

Напомним, ранее Омелян рассказал, что Украина все еще рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с нашей страной, несмотря на высокую прибыльность.

Между тем, в министерстве экономического развития и торговли такие меры воздействия принимать пока не собираются, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинские политики и члены Верховной Рады уже раскритиковала предложение Омеляна. Депутаты заявили, что экономика страны просто не выдержит полного закрытия границ с Россией.

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