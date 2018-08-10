Ослабление рубля может ускорить рост инфляции во II полугодии

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-10T11:44:40+03:00

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Министерство экономического развития России ожидает ускорение инфляции во II полугодии 2018 года. Одной из причин этого может стать ослабление рубля. Такие выводы приводятся в обзоре ведомства под названием "Картина инфляции. Август 2018 года".

"Фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию", - заявили в министерстве.

В МЭР подчеркнули, что основным риском для продовольственной инфляции все же остается снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках.

Между тем, в августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в стране в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне. Также возможна дефляция в 0,1%. При этом годовой показатель ускорится до 2,9-3,1%, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего за три дня доллар подорожал на три рубля и превысил отметку в 77 рублей за одну единицу валюты. Последний раз такое наблюдалось в августе 2016 года.