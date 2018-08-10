Ослабление рубля может ускорить рост инфляции во II полугодии
Министерство экономического развития России ожидает ускорение инфляции во II полугодии 2018 года. Одной из причин этого может стать ослабление рубля. Такие выводы приводятся в обзоре ведомства под названием "Картина инфляции. Август 2018 года".
"Фактором ускорения инфляции во второй половине года может стать произошедшее с начала августа ослабление рубля. Влияние данного фактора является ограниченным в силу наблюдаемого в 2017-2018 годы снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию", - заявили в министерстве.
В МЭР подчеркнули, что основным риском для продовольственной инфляции все же остается снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках.
Между тем, в августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в стране в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне. Также возможна дефляция в 0,1%. При этом годовой показатель ускорится до 2,9-3,1%, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего за три дня доллар подорожал на три рубля и превысил отметку в 77 рублей за одну единицу валюты. Последний раз такое наблюдалось в августе 2016 года.
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