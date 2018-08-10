2018-08-10T12:02:24+03:00
Политика

"Троянский конь Кремля": Порошенко пугает Европу "Северным потоком-2"

Президент Украины призвал западных партнеров избавиться от "обманчивых и пагубных чар" России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Пётр Порошенко не теряет надежды отговорить западных партнеров от участия в строительстве "Северного потока-2". В этот раз политик назвал газопровод "троянским конём Кремля", направленным против энергетической и геополитической безопасности Европы.

"Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это чёткие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза", — написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook.

Он также призвал западные страны "как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар" и перейти к отстаиванию энергетической безопасности региона.

Напомним, что "Северный поток-2" предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. На данный момент лишь Дания не дала разрешение на реализацию проекту в своих территориальных водах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что компания Nord Stream - 2 AG уже разработала новый маршрут прокладки, который позволит обойти королевство стороной без потери средств и времени.

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