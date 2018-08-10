ЦБ объяснил причину падения рубля

СЕГОДНЯ 12:09 2018-08-10T12:09:47+03:00

Падение курса рубля -это естественная реакция, уверены в ЦБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты регулятора уверяют, что следят за ситуацией и готовы принять меры в случае необходимости

Изменить размер текста: A A

Курс рубля продолжает падать. Евро и доллар показывают уверенный рост уже несколько дней. В Центральном банке РФ объяснили почему российская валюта теряет в цене. По мнению регулятора, это естественная реакция на тревожные новости со стороны Запада.

«Повышающаяся волатильность рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ призывают не паниковать. Российская экономика уже проходила подобное. Аналогичная ситуация случается каждый раз, когда США анонсирует новые санкции в отношении России.

В последний раз данная ситуация носила временный характер и не потребовала вмешательства со стороны регулятора.

Ситуация остается на контроле банка. При необходимости ЦБ может воздействовать на волатильность рубля, сократив ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы.

Кроме того, существует достаточно инструментов, чтобы «предотвратить угрозы для финансовой стабильности».