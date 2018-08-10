Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-10T12:22:59+03:00

Конструкторы доработают винтокрылую машину, чтобы ее можно было использовать при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия

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Вертолет Ми-38 будет модернизирован. Его конструкция изменится, чтобы машину можно было использовать в жестких погодных условиях.

Конструкторы переделают многоцелевой российский вертолет Ми-38-2, и в результате, его можно будет использовать для полетов при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.

Планируется, что все технические разработки будут завершены уже к декабрю 2018 года.

Еще одна задача – добиться устойчивой работы машины в условиях обледенения и высокогорья. Нужно будет расширить его эксплуатационные возможности за счет обеспечения полетов по показаниям пилотажно-навигационных приборов, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Всего на проведение научно-исследовательских работ по модернизации Ми-38-2 было выделено 994 миллиарда рублей. Ожидается, что после технических изменений спрос на машину вырастет как на внутреннем, так и на внешнем рынке.