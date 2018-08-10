2018-08-10T12:22:59+03:00
Политика

Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике

Конструкторы доработают винтокрылую машину, чтобы ее можно было использовать при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Вертолет Ми-38-2 модернизируютВертолет Ми-38-2 модернизируютФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Вертолет Ми-38 будет модернизирован. Его конструкция изменится, чтобы машину можно было использовать в жестких погодных условиях.

Конструкторы переделают многоцелевой российский вертолет Ми-38-2, и в результате, его можно будет использовать для полетов при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия.

Планируется, что все технические разработки будут завершены уже к декабрю 2018 года.

Еще одна задача – добиться устойчивой работы машины в условиях обледенения и высокогорья. Нужно будет расширить его эксплуатационные возможности за счет обеспечения полетов по показаниям пилотажно-навигационных приборов, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Всего на проведение научно-исследовательских работ по модернизации Ми-38-2 было выделено 994 миллиарда рублей. Ожидается, что после технических изменений спрос на машину вырастет как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья
Число жертв пожаров в Греции возросло до 93
Болезненно, но необходимо: Медведев сравнил пенсионную реформу с лекарством
Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа
Причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина - проблемы с сердцем
ЦБ объяснил причину падения рубля
"Троянский конь Кремля": Порошенко пугает Европу "Северным потоком-2"
Ослабление рубля может ускорить рост инфляции во II полугодии
В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий систему техосмотра автомобилей
Курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с августа 2016 года
Вышла пятая серия нового "Простоквашино", в которой Шарик решил "запостить котика"
Украинские железные дороги готовы полностью прекратить сообщение с РФ
Состояние россиянки Бутиной ухудшилось из-за содержания в холодной камере
Медведев допустил введение уголовного наказания за увольнение пожилых работников
Прокуратура проверит обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна и Сигала
Огромный транспортник ВВС США уткнулся носом при посадке
В Японии исчез с радаров спасательный вертолет
Минтруд спрогнозировал показатели рождаемости в России
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина вышла из комы
Росгвардия предложила льготы ЧОПам за содействие полиции
Захарова оценила идею США "улучшить поведение" России с помощью санкций
В сезон гриппа и ОРВИ простуженных ребят будут отправлять из школ и детсадов по домам
Погода в Москве на 10 августа 2018 года: будет жарко и солнечно
Медведев заявил, что РФ отреагирует на объявление экономической войны
Стало известно, когда жена и дочь летчика Ярошенко прилетят в США
В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»