Болезненно, но необходимо: Медведев сравнил пенсионную реформу с лекарством

СЕГОДНЯ 12:47 2018-08-10T12:47:07+03:00

По мнению премьера, если не ввести изменения сейчас, то потом все может закончиться гораздо хуже

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил проведение пенсионной реформы с горьким лекарством, которое необходимо принять, чтобы избежать печальных последствий. Такое заявление глава правительства сделал на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.

По его словам, в настоящий момент вопрос повышения пенсионного возраста вызывает большие дискуссии в обществе, и большинство людей не радуют такие изменения. Это относится и к отдельным членам кабмина. Однако данное решение является пусть болезненной, но необходимой мерой, подчеркнул Медведев.

"Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", — цитирует РИА Новости премьера.

Политик добавил, что в настоящий момент пенсионная система находится "в весьма непростом положении", и если раньше на одного пенсионера приходилось четыре работающих человека, то на сегодняшний день соотношение составляет уже почти один к одному.

Напомним, что ранее правительство предложило поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, передает сайт kp.ru.