2018-08-10T13:17:42+03:00
Экономика

Nord Stream 2 предложила альтернативный маршрут прокладки газопровода в Дании

Соответствующая заявка была направлена в Энергетическое агентство королевства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут прокладки труб в ДанииОператор Nord Stream 2 предложил альтернативный маршрут прокладки труб в ДанииФото: REUTERS
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Компания Nord Stream 2 AG, курирующая реализацию проекта "Северный поток - 2" подала заявку в Энергетическое агентство Дании на прокладку газопровода по альтернативному маршруту в Дании. Соответствующий документ, а также отчет по оценке воздействия на окружающую среду были переданы властям в пятницу, 10 августа.

"Это альтернативный маршрут, который не проходит через датские территориальные воды", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Там же уточняется, что речь идет о возможной прокладке трубопровода через исключительную экономическую зону королевства к северо-западу от Борнхольма.

При этом Nord Stream 2 не стала останавливать процедуру по первой заявке от 2017 года, поскольку тот маршрут остается предпочтительным.

Напомним, что 27 июня Дания объявила о намерении препятствовать строительству "Северного потока - 2", поскольку он якобы представляет угрозу для нацбезопасности страны.

Тогда в курирующей компании заявили, что при необходимости изменят маршрут. Наиболее вероятным вариантом считалось строительство в международных водах к северу от Дании. Несмотря на возможную корректировку планов, стоимость проекта останется прежней, передает сайт kp.ru.

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