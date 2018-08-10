Nord Stream 2 предложила альтернативный маршрут прокладки газопровода в Дании

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-10T13:17:42+03:00

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Компания Nord Stream 2 AG, курирующая реализацию проекта "Северный поток - 2" подала заявку в Энергетическое агентство Дании на прокладку газопровода по альтернативному маршруту в Дании. Соответствующий документ, а также отчет по оценке воздействия на окружающую среду были переданы властям в пятницу, 10 августа.

"Это альтернативный маршрут, который не проходит через датские территориальные воды", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Там же уточняется, что речь идет о возможной прокладке трубопровода через исключительную экономическую зону королевства к северо-западу от Борнхольма.

При этом Nord Stream 2 не стала останавливать процедуру по первой заявке от 2017 года, поскольку тот маршрут остается предпочтительным.

Напомним, что 27 июня Дания объявила о намерении препятствовать строительству "Северного потока - 2", поскольку он якобы представляет угрозу для нацбезопасности страны.

Тогда в курирующей компании заявили, что при необходимости изменят маршрут. Наиболее вероятным вариантом считалось строительство в международных водах к северу от Дании. Несмотря на возможную корректировку планов, стоимость проекта останется прежней, передает сайт kp.ru.