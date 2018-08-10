Новая Зеландия откажется от одноразовых пластиковых пакетов

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-10T14:21:03+03:00

Обычные пластиковые пакеты легко перерабатываются. К тому же – они многофункциональны и могут использоваться многократно. Фото: Фотобанк Lori

Запрет на данную продукцию будет введен уже в следующем году

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Власти Новой Зеландии приняли решение запретить в стране использование одноразовых пластиковых пакетов, так как это сильно вреди экологии.

- Это решение поможет лучше следить за состоянием окружающей среды и беречь репутацию Новой Зеландии как чистой, заботящейся об экологии страны, - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Политик подчеркнула, что это взвешенное и продуманное решение на котором настояли сами граждане. Ежегодно в стране используются сотни миллионов одноразовых пакетов, жители страны обеспокоены тем, что горы пластикового мусора скапливаются в природе. Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить данный продукт.

Новая Зеландия занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству отходов на душу населения. На каждого жителя страны приходится по 154 использованных пакета, всего за год накапливается 750 миллионов штук.

Розничным магазинам дадут полгода, чтобы они придумали новый вариант упаковки продуктов. На протяжении этого времени выдача покупателям таких пакетов должна свестись к минимуму.

В случае нарушения запрета ппродавцам грозят штрафы до ста тысяч новозеландских долларов (£51,000). Крупные ретейлеры уже заявили о намерении отказаться от одноразовых пакетов к концу 2018 года, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Guardian.

На сегодняшний момент в мире от пластиковых пакетов было решено отказаться более, чем в сорока странах мира. Первым такое решение принял Бангладеш. Там запретили одноразовые пакеты еще в 2002 году.