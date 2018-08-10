2018-08-10T14:21:03+03:00
Общество

Новая Зеландия откажется от одноразовых пластиковых пакетов

Запрет на данную продукцию будет введен уже в следующем году
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Обычные пластиковые пакеты легко перерабатываются. К тому же – они многофункциональны и могут использоваться многократно. Фото: Фотобанк LoriОбычные пластиковые пакеты легко перерабатываются. К тому же – они многофункциональны и могут использоваться многократно. Фото: Фотобанк Lori
Изменить размер текста:

Власти Новой Зеландии приняли решение запретить в стране использование одноразовых пластиковых пакетов, так как это сильно вреди экологии.

- Это решение поможет лучше следить за состоянием окружающей среды и беречь репутацию Новой Зеландии как чистой, заботящейся об экологии страны, - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Политик подчеркнула, что это взвешенное и продуманное решение на котором настояли сами граждане. Ежегодно в стране используются сотни миллионов одноразовых пакетов, жители страны обеспокоены тем, что горы пластикового мусора скапливаются в природе. Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить данный продукт.

Новая Зеландия занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству отходов на душу населения. На каждого жителя страны приходится по 154 использованных пакета, всего за год накапливается 750 миллионов штук.

Розничным магазинам дадут полгода, чтобы они придумали новый вариант упаковки продуктов. На протяжении этого времени выдача покупателям таких пакетов должна свестись к минимуму.

В случае нарушения запрета ппродавцам грозят штрафы до ста тысяч новозеландских долларов (£51,000). Крупные ретейлеры уже заявили о намерении отказаться от одноразовых пакетов к концу 2018 года, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Guardian.

На сегодняшний момент в мире от пластиковых пакетов было решено отказаться более, чем в сорока странах мира. Первым такое решение принял Бангладеш. Там запретили одноразовые пакеты еще в 2002 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин обсудил с Совбезом РФ тему возможных новых санкций США
НАТО назвала Россию угрозой безопасности номер один
В США казнят убийцу, которого пытался подменить его брат-близнец
На форуме «Армия-2018» покажут беспилотник «Орион-Э»
Ученые опровергли миф об опасности соли для организма
Рубль начал стремительно расти после резкого падения к доллару
Россия и Китай заблокировали запрос США в ООН по санкциям против КНДР
Nord Stream 2 предложила альтернативный маршрут прокладки газопровода в Дании
Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья
Число жертв пожаров в Греции возросло до 93
Болезненно, но необходимо: Медведев сравнил пенсионную реформу с лекарством
Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа
Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике
Причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина - проблемы с сердцем
ЦБ объяснил причину падения рубля