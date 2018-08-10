НАТО назвала Россию угрозой безопасности номер один

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-10T14:18:44+03:00

Среди других угроз альянс называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки

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НАТО назвала Россию угрозой трансатлантической безопасности номер один.

"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в видеоролике, размещенном в аккаунте НАТО в Twitter.

Также альянс считает угрозами безопасности ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, а также изменения климата и сферу поставок энергоносителей.

Напомним, ранее Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В альянсе это называют "сдерживанием российской агрессии". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва не представляет ни для кого угрозы, но не пропустит действия, потенциально опасные для ее интересов.