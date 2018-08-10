2018-08-10T14:36:24+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ тему возможных новых санкций США

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на совещании обсуждались "текущие вопросы социально-экономического развития страны"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где была рассмотрена тема возможных новых антироссийских санкций США Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что участники совещания признали полностью нелигитимными такие меры.

Кроме того, по словам Пескова, глава государства и члены Совбеза "обсудили также текущие вопросы социально-экономического развития страны".

Напомним, в среду, 8 августа, Госдепартамент США объявил, что с 22 августа Вашингтон планирует ввести санкции против России из-за приписываемого ей использования химического оружия в британском Солсбери. Россия неоднократно категорически отвергала обвинения в причастности к этому инциденту.

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