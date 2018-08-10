2018-08-10T14:59:21+03:00
Политика

В Кремле держат на контроле дело обвиняемой в экстремизме Павликовой

Активистка движения "Новое величие" находится под стражей с марта этого года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле заверили, что следят за судебном процессом, инициированном в отношении обвиняемой в экстремизме участницы движения "Новое величие" Анны Павликовой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что администрация получила обращение матери активистки с просьбой о смягчении условий ее содержания в следственном изоляторе, однако глава государства Владимир Путин ничего не может сделать в данной ситуации.

"Обращение было, на контроле держат. Но идет судебный процесс, поэтому президент не может в него вмешиваться никак. Об этом не может быть и речи", - сказал представитель Кремля, добавив, что таким образом Путин бы нарушил действующее законодательство, передает ТАСС.

Напомним, что Анна Павликова была арестована вместе с другой активисткой Марией Дубовик еще в марте этого года. Девушек обвинили в организации экстремистского сообщества.

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