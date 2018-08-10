В Канаде произошла стрельба, погибли не меньше четырех человек

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-10T15:05:58+03:00

По данным полиции, стрельба произошла в городе Фредериктон в провинции Нью-Брансуик [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 августа, в канадском городе Фредериктон, столице провинции Нью-Брансуик, произошла стрельба. По данным полиции, в результате происшествия погибли не меньше четырех человек.

«В настоящее время мы можем подтвердить несколько смертельных случаев. Расследование продолжается. Дополнительная информация будет объявлена, когда появится возможность», - говорится в микроблоге полиции Фредериктона в Twitter.

Представители правоохранительных органов также призывают жителей избегать района Бруксайд-Драйв между Главной и Кольцевой дорогой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июля произошла стрельба в одном из районов канадского города Торонто. В результате происшествия погибли два человека. Еще двенадцать человек получили ранения. Первоначально сообщалось, что в ходе стрельбы погибла одна женщина, тринадцать человек пострадали. По словам свидетелей, они слышали не менее 25 выстрелов.