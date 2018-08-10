2018-08-10T15:05:58+03:00
Происшествия

В Канаде произошла стрельба, погибли не меньше четырех человек

По данным полиции, стрельба произошла в городе Фредериктон в провинции Нью-Брансуик [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Канаде произошла стрельбаВ Канаде произошла стрельбаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 10 августа, в канадском городе Фредериктон, столице провинции Нью-Брансуик, произошла стрельба. По данным полиции, в результате происшествия погибли не меньше четырех человек.

«В настоящее время мы можем подтвердить несколько смертельных случаев. Расследование продолжается. Дополнительная информация будет объявлена, когда появится возможность», - говорится в микроблоге полиции Фредериктона в Twitter.

Представители правоохранительных органов также призывают жителей избегать района Бруксайд-Драйв между Главной и Кольцевой дорогой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июля произошла стрельба в одном из районов канадского города Торонто. В результате происшествия погибли два человека. Еще двенадцать человек получили ранения. Первоначально сообщалось, что в ходе стрельбы погибла одна женщина, тринадцать человек пострадали. По словам свидетелей, они слышали не менее 25 выстрелов.

Стрельба в Канаде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские туристы спешат оплатить туры, пока доллар снова не подорожал
Путин и Макрон обсудили восстановление Сирии
Силуанов прокомментировал предложение Белоусова по налоговой нагрузке
В Греции назвали необоснованными ответные меры России на высылку дипломатов
Россия временно ограничивает поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
В Бишкеке подорвали автомобиль российского бизнесмена
Лионель Месси стал капитаном "Барселоны" в наступающем сезоне
В Кремле держат на контроле дело обвиняемой в экстремизме Павликовой
Путин обсудил с Совбезом РФ тему возможных новых санкций США
Новая Зеландия откажется от одноразовых пластиковых пакетов
НАТО назвала Россию угрозой безопасности номер один
В США казнят убийцу, которого пытался подменить его брат-близнец
На форуме «Армия-2018» покажут беспилотник «Орион-Э»
Ученые опровергли миф об опасности соли для организма
Рубль начал стремительно расти после резкого падения к доллару
Россия и Китай заблокировали запрос США в ООН по санкциям против КНДР
Nord Stream 2 предложила альтернативный маршрут прокладки газопровода в Дании
Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья
Число жертв пожаров в Греции возросло до 93
Болезненно, но необходимо: Медведев сравнил пенсионную реформу с лекарством
Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа
Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике
Причина смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина - проблемы с сердцем
ЦБ объяснил причину падения рубля