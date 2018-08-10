В Бишкеке подорвали автомобиль российского бизнесмена
Во дворе жилого дома в центре киргизского города Бишкек прогремел взрыв. Оказалось, что неизвестные подорвали автомобиль российского бизнесмена Александра Гайдукова.
Как рассказали в пресс-службе Главного управления внутренних дел города, звонок в милицию поступил в 11:28 (8:28 по мск). Жильцы дома, расположенного на пересечении улиц Исанова и Рыскулова, услышали несколько громких хлопков и решили сообщить о случившемся стражам порядка.
На место выехала следственно-оперативная группа. Пострадавших в результате взрыва нет. Детали случившегося будут известны после завершения работы специалистов.
Между тем, по данным "Интерфакса", в 2006 году на предпринимателя уже покушались, причем практически в том же месте.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что неделю назад еще один подрыв автомобиля произошел в Днепропетровской области Украины. Там прямо по время движения взорвался микроавтобус, за рулем которого находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский.