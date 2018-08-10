2018-08-10T16:30:03+03:00
Общество

Россия временно ограничивает поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

В Россельхознадзоре отметили, что решение будет действовать до принятия странами исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции
Екатерина БОЛГОВА
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Россельхознадзор вводит ограничения на поставки персиков и абрикосов из Сербии и МакедонииРоссельхознадзор вводит ограничения на поставки персиков и абрикосов из Сербии и МакедонииФото: "КП" Архив
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С 15 августа Россия временно ограничивает поставки косточковых культур, в том числе персиков и абрикосов, из Сербии и Македонии. Как сообщает Россельхознадзор, такие меры связаны с распространением бурой гнили. Отмечается, что решение будет действовать до принятия указанными странами исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.

В ведомстве напомнили, что с 13 июля выявили 27 партий персиков и абрикосов из Сербии, зараженных бурой монилиозной гнилью. При этом вся эта продукция была ввезена на территорию РФ при наличии фитосанитарных сертификатов, выданных сербской карантинной службой и подтверждающих ее безопасность, хотя бурая монилиозная гниль является опасным карантинным объектом.

При переговорах Сербия заверила представителей Россельхознадзора в том, что в ближайшее время будут введены максимально жесткие меры для обеспечения фитосанитарной безопасности. Аналогичная ситуация произошла на переговоров с Македонией.

Замглавы Россельхознадзора Юлия Швабаускене попросила Сербию и Македонию провести расследование указанных фактов и отправить итоги в Россельхознадзор, передает ТАСС.

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