2018-08-10T15:35:41+03:00
Политика

В Греции назвали необоснованными ответные меры России на высылку дипломатов

Кроме того, Афины вновь обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Греция как суверенное государство с долгой историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной""Греция как суверенное государство с долгой историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной"Фото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Греции посчитало "необоснованными" ответные меры России на высылку наших дипломатов с территории своей страны. В ведомстве подчеркнули, что требуют уважения и равенства отношений между сторонами, а также выступают за "дружескую политику сосуществования" с Москвой, но тут же вновь обвинили Кремль во вмешательстве во внутренние дела республики.

"Россия на данный момент показывает, что, похоже, не может понять позиции греческих властей относительно внешней политики. С тех пор, как она выступала партнером Турции по оружию и предоставляла ей ряд возможностей в сфере безопасности, она неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, сложившихся между Грецией и Россией в течение 190 лет", - говорится в опубликованном на сайте МИД республики сообщении.

В тексте подчеркивается, что Москва, похоже, не осознает наличия у Афин собственных интересов в международной политике, а потому ответные меры на высылку дипломатов "произвольны и мстительны". При этом в министерстве подчеркнули, что сама Греция никогда не вмешивалась о внутренние дела России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 6 августа, посла Греции в РФ Андреаса Фриганаса вызвали в МИД, где ему вручили ноту об ответных мерах.

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