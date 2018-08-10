2018-08-10T15:48:29+03:00
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение Белоусова по налоговой нагрузке

Министр финансов заверил, что в ближайшие шесть лет дополнительного повышения сборов для крупных компаний не планируется
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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На данный момент правительство России не готовит никаких предложений о повышении налогов на отдельные сектора экономики, в частности, для крупных компаний. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом он прокомментировал поступившее на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путин предложение его помощника Андрея Белоусова об увеличении налоговой нагрузки на металлургические, горнодобывающие, химические и нефтехимические компании.

"Никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит. Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на шесть лет и меняться не будут", - цитирует ТАСС главу ведомства.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил существование письма Белоусова и даже рассказал, что на нем стоит резолюция Путина "согласен". Глава государства поручил правительству представить свои идеи по данному вопросу с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей предприятий. Однако согласия на какие-то конкретные решения не предоставлялось.

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