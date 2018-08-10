2018-08-10T15:57:18+03:00
Политика

Путин и Макрон обсудили восстановление Сирии

В пятницу, 10 августа, президенты России и Франции провели телефонные переговоры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эммануэль Макрон и российский глава Владимир ПутинПрезидент Франции Эммануэль Макрон и российский глава Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 10 августа, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Известно, что в ходе разговора политики обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии. Так, в частности, была отмечена важность участия международного сообщества в процессе восстановления социально-экономической инфраструктуры этой республики и возвращения всех беженцев и временно перемещённых лиц в места их прежнего проживания.

Кроме того, главы государств высоко оценили проведенную в июле этого года совместную операцию двух наших стран по доставке и распределению гуманитарной помощи в провинции Восточная Гута.

На сайте президента РФ сообщается, что затрагивались и некоторые другие темы, однако подробностей не приводится.

Ранее "Комсомолка" писала о том, что после 7 лет гражданской войны в Сирию наконец-то возвращается мирная жизнь. Этим летом республику посетили первые российские туристы, и теперь Дамаск планирует развивать эту сферу сотрудничества с нашей страной.

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